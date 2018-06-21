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Fred resmen Manchester United'a

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Shakhtar Donetsk'ten Fred'i 47 milyon sterline (300 milyon TL) transfer ettiğini açıkladı.

Spor / 21 Haziran 2018 Perşembe 20:15
Fred resmen Manchester United'a

Manchester United sezonun flaş transferini getirdi, Fred resmi olarak formayı giydi. Yapılan resmi açıklamada Brezilyalı futbolcu ile 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

47 MİLYON STERLİNE TRANSFER OLDU

47 milyon sterlin (Yaklaşık 300 milyon TL'ye) karşılığında gerçekleşen transferle beraber Fred, Manchester United'ın futbolcusu oldu.

DÜNYANIN EN İYİ KULÜBÜNE GELDİM

Shakhtar Donetsk ile Ukrayna Ligi'nde 3 kez şampiyonluk yaşayan Fred "Dünyanın en büyük kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Mourinho gibi birçok kupa kazanan bir teknik direktörle çalışmak, kaçırılmayacak bir fırsat. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

FRED ORTA SAHAMIZIN KALİTESİNİ ARTIRACAK

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho ise Fred'in transferini "Fred bizim diğer orta saha oyuncularımızın kalitesini artıracak. Yaratıcılığı ve pas vizyonuyla oyuna başka bir boyut getirecek. Fred'in transferi nedeniyle çok mutluyum" sözleriyle yorumladı.

UkraynaManchester UnitedJose MourinhoMourinho5+1


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