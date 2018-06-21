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Avustralya ilk puanını VAR'la kazandı

Dünya Kupası C Grubu maçında Danimarka ile Avustralya 1-1 berabere kaldı. Avustralya VAR'dan kazandığı penaltı golüyle gruptaki ilk puanını çıkardı.

Spor / 21 Haziran 2018 Perşembe 20:13
Avustralya ilk puanını VAR'la kazandı

2018 Dünya Kupası C Grubu'nda Danimarka ile Avustralya, Samara'da karşı karşıya geldiler. Maç öncesi favori gösterilen Danimarka, Avustralya karşısında zor anlar yaşarken 90 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.

AVUSTRALYA VAR'LA PENALTI KAZANDI

Danimarka, maçın henüz 7. dakikasında Cristian Eriksen ile öne geçti. Eriksen, Danimarka formasıyla çıktığı son 18 maçta 13 gole imza atmış oldu.

Karşılaşmanın 38. dakikasında ise sahneye VAR çıktı. VAR sisteminin ardından Avustralya penaltı kazanırken topun başına geçen Jedinak, skoru 1-1 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.



VAR DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

Dünya Kupası'na VAR damgasını vurmaya devam ederken Danimarka - Avustralya maçında 6. kez VAR ile penaltı kararı çalınmış oldu. Turnuvada VAR ile karar verilen penaltıların 5'i ise gol ile sonuçlandı.



Antoine Griezmann (Fransa - Avustralya)
Andreas Granqvist (İsveç - Güney Kore)
Christian Cueva (Peru - Danimarka) - Kaçırdı
Shinji Kagawa (Japonya - Kolombiya)
Muhammed Salah (Mısır - Rusya)
Mile Jedinak (Danimarka - Avustralya)


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