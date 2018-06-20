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Uruguay ve Rusya turladı! Suudiler elendi

2018 Dünya Kupası A grubunda Uruguay, Suudi Arabistan'ı Suarez'in golüyle 1-0 mağlup etti. Dünya Kupası'nda gruptan çıkan ilk iki takım Rusya ve Uruguay oldu.

Spor / 20 Haziran 2018 Çarşamba 20:24
Uruguay ve Rusya turladı! Suudiler elendi

2018 Dünya Kupası A Grubu maçında Uruguay, Suudi Arabistan'ı 23'üncü dakikada Luis Suarez'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Uruguay bu galibiyetle puanını 6'ya çıkardı. Uruguay grupta son maçını aynı puanda olan ev sahibi Rusya ile yapacak. Suudi Arabistan ise, oynadığı 2 mücadelede gol atamadı ve puansız son sırada yer alıyor. Suudi Arabistan, grubun son maçında Mısır ile prestij mücadelesi verecek.

15'inci dakikada Luis Suarez'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruş auta gitti.

23'üncü dakikada kullanılan kornerde ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Suarez'in vuruşu ağlara gitti: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Uruguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

86'ncı dakikada Suudi Arabistan yarı sahasının ortalarında topla buluşan Cavani ceza sahası içerisinde girerken yaptı vuruş kaleci Owais'in kucağında kaldı.

Karşılaşma Uruguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



URUGUAY 1-0 SUUDİ ARABİSTAN

STAT: Rostov Arena

HAKEMLER: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore

URUGUAY: Muslera - Varela, Gimenez, Godin, Caceres, Sanchez(Dk. 82 Nandez), Bentancur, Vecino(Dk. 59 Torreira), Rodriguez(Dk. 59 Laxalt), Luis Suarez, Edinson Cavani

SUUDİ ARABİSTAN: Owais - Al Burayk, Hawsawi, Albulayhi, Al Shahrani, Al Jassim(Dk. 44 Al Mogawhi), Al Faraj, Babhir(Dk. 75 Kanno), Otayf, Al Dawsari, Al Muwallad (Dk. 78 Al Sahlawi)

GOLLER: Dk. 23 Luis Suarez (Uruguay)

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UruguayFormaSuudi Arabistan


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