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Rui Patricio Wolverhampton'da

Bu sezon İngiltere Premier Lig’e yükselen Wolverhampton Wanderers, Portekizli kaleci Rui Patricio’yu kadrosuna kattı.

Spor / 20 Haziran 2018 Çarşamba 11:12
Rui Patricio Wolverhampton'da

İngiltere Championship'te 99 puanla şampiyon olarak Premier Lig'e çıkan Wolverhampton Wanderers, yeni sezon transfer hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, kulübü bulunmayan deneyimli file bekçisi Rui Patricio'nun kadroya katıldığı açıklandı. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz Milli Takımı'nın kalesini koruyan 30 yaşındaki eldiven ile 4 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Son olarak Sporting Lizbon'da forma giyen Rui Patricio, 56 mücadelede kalesini korumuştu.

FormaİngilterePortekizŞampiyon


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