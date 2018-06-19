Rıza Çalımbay yeni takımıyla anlaştı

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Konyaspor, Aykut Kocaman'ın yapılan teklifi geri çevirmesinin ardından Rıza Çalımbay ile görüşmelere başladı.



Transfer komitesinin Rıza Çalımbay ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.



18 Ekim 2017 tarihinde Trabzonspor’la anlaşan Çalımbay, bordo mavili ekiple 2017-18 sezonunu 55 puanla 5. sırada tamamladı. 55 yaşındaki teknik direktör, 17 Mayıs 2018 tarihinde Trabzonspor’la yollarını ayırmıştı.



Konuyla ilgili açıklama yapan Rıza Çalımbay: ”Konyaspor hedefi olan bir takım amacım başarılı olmak. Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 olacak. Transferlerimizde bu doğrultuda olacak” ifadelerini kullandı.

