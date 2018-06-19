Rıza Çalımbay yeni takımıyla anlaştı

Atikler Konyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.
Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Konyaspor, Aykut Kocaman'ın yapılan teklifi geri çevirmesinin ardından Rıza Çalımbay ile görüşmelere başladı.
Transfer komitesinin Rıza Çalımbay ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.
18 Ekim 2017 tarihinde Trabzonspor’la anlaşan Çalımbay, bordo mavili ekiple 2017-18 sezonunu 55 puanla 5. sırada tamamladı. 55 yaşındaki teknik direktör, 17 Mayıs 2018 tarihinde Trabzonspor’la yollarını ayırmıştı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rıza Çalımbay: ”Konyaspor hedefi olan bir takım amacım başarılı olmak. Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 olacak. Transferlerimizde bu doğrultuda olacak” ifadelerini kullandı.