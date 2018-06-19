Beyaz Gazete Ana Sayfa

Rıza Çalımbay yeni takımıyla anlaştı

Atikler Konyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı.

Spor / 19 Haziran 2018 Salı 23:50
Rıza Çalımbay yeni takımıyla anlaştı

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışlarını sürdüren Konyaspor, Aykut Kocaman'ın yapılan teklifi geri çevirmesinin ardından Rıza Çalımbay ile görüşmelere başladı.

Transfer komitesinin Rıza Çalımbay ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı öğrenildi.

18 Ekim 2017 tarihinde Trabzonspor’la anlaşan Çalımbay, bordo mavili ekiple 2017-18 sezonunu 55 puanla 5. sırada tamamladı. 55 yaşındaki teknik direktör, 17 Mayıs 2018 tarihinde Trabzonspor’la yollarını ayırmıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rıza Çalımbay: ”Konyaspor hedefi olan bir takım amacım başarılı olmak. Yeni sezonda hedefimiz ilk 5 olacak. Transferlerimizde bu doğrultuda olacak” ifadelerini kullandı.

Rıza ÇalımbayTeknik DirektörKonyaspor


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar