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Gomis'in alternatifi Milanlı yıldız

Galatasaray yönetimi, Gomis'in Çin'e satılması durumunda, bonservisi Milan'da bulunan Carlos Bacca'yı transfer etmeyi planlıyor.

Spor / 20 Haziran 2018 Çarşamba 15:55
Gomis'in alternatifi Milanlı yıldız

Attığı gollerle Galatasaray'ın şampiyonluğunda çok önemli pay sahibi olan Bafetimbi Gomis'in geleceği belirsizliğini koruyor.

Sarı- Kırmızılılar, Çin'den cazip teklifler alan Fransız yıldızın takımdan ayrılması halinde yine yüksek profilli bir forveti kadroya katacak.

BONSERVİSİ MİLAN'DA

Yönetimin Gomis'in yerine düşündüğü ilk ismin Carlos Bacca olduğu öğrenildi. Sezonu Villarreal'de kiralık olarak geçiren Kolombiyalı forvetin bonservisi Milan'da bulunuyor.



Galatasaray yönetimi, Gomis'le yolların ayrılması halinde Carlos Bacca için resmi temaslarda bulunacak.

ÖN GÖRÜŞME YAPILDI

Sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki forvetin menajeriyle bir ön görüşme yaptığı, bu görüşmede parasal konuların konuşulmadığı öğrenildi.

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