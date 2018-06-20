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Beşiktaş'ın Quaresma kararı

Beşiktaş yönetimi, Ricardo Quaresma'yı Çin'e satmaya hazırlanıyor. Portekizli futbolcu da kariyerinin son yıllarını Uzak Doğu'da geçirmeyi planlıyor.

Spor / 20 Haziran 2018 Çarşamba 15:29
Beşiktaş'ın Quaresma kararı

Portekiz Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası'na gitmeden önce Çin transfer piyasasında ismi dolaşan yıldız futbolcunun, astronomik bir yıllık ücret karşılığında siyah-beyazlı kulübe para kazandırarak gitmeye sıcak baktığı iddia edildi.

QUARESMA DA GİTMEK İSTİYOR

Kariyerinin sonuna gelmesi nedeniyle Çin'e olumlu yaklaşan 34 yaşındaki Quaresma'nın, Beşiktaş'ın da iyi bir bonservis bedeli kazanması şartının olduğu aktarıldı.



Milliyet'in haberine göre; Quaresma'nın ayrılma ihtimali nedeniyle transferde acele etmeyen ve Dünya Kupası'nı bekleyen Beşiktaş yönetiminin ayrıca turnuvadaki bazı maçları da yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Adları sır gibi saklanan bazı oyuncuları mercek altına alan yönetim, 1 Temmuz'dan sonra düğmeye basacak.

Tosic'in Çin'e gitmesinden sonra savunma dengesini korumak isteyen yönetim ciddi bir teklif gelirse sadece Quaresma'nın satışına onay verecek.

TEKLİF 12 MİLYON EURO

Guangzhou kulübünün, Beşiktaş'a 12 milyon euro bonservis bedeli önerdiği, Portekizli yıldıza da yıllık 6 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

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