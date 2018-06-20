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Aykut Kocaman'ın tazminat isteği

Fenerbahçe'nin önceki gün görevine son verdiği Aykut Kocaman, 1.5 milyon euroluk tazminatının yarısını kulüpte bırakacağını yönetime bildirdi.

Spor / 20 Haziran 2018 Çarşamba 15:21
Aykut Kocaman'ın tazminat isteği

Fenerbahçe yönetiminin önceki gün bir açıklama ile görevine son verdiği Aykut Kocaman fedakârlık yaptı.
Sarı-lacivertlilerin eski çalıştırıcısının feshedilen sözleşmesinde kulübü ile 1 yıllık daha anlaşması olduğu için 1.5 milyon euro (Yaklaşık 8 milyon 250 bin lira) alacağı bulunuyordu.

YÖNETİME TEKLİFİNİ İLETTİ

Kocaman'ın yönetimin aldığı bu karar sonrası 1.5 milyon euroluk alacağı için avukatı aracılığıyla yönetime başvuracağı haberleri çıkmıştı. Ancak Aykut Hoca'nın bu yolu tercih etmediği ve yönetime, 'Benim alacağımın yarısını verin, kalan yarısı kulüpte kalsın. Ancak yardımcılarımın gelecek sezon alması gereken ücreti tam olarak verin' dediği öğrenildi.



AYKUT KOCAMAN BU SEZON DİNLENECEK

Yönetimin bu konuda ne cevap verdiği henüz açıklanmazken, Kocaman 750 bin euroluk alacağından feragat etmiş olacak. Aykut Kocaman'ın yardımcılarının ise alacağı rakamın 500 bin euro civarında olduğu kaydedildi. Öte yandan Aykut Kocaman'ın bir süre dinleneceği ve bu sezon takım çalıştırmayı düşünmediği ifade edildi.

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