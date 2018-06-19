Beyaz Gazete Ana Sayfa

Arsenal kaleci Bernd Leno’yu renklerine bağladı

İngiliz kulübü Arsenal, Bayer Leverkusen'in file bekçisi Leno'yu kadrosuna kattı.

Spor / 19 Haziran 2018 Salı 23:46
Arsenal kaleci Bernd Leno’yu renklerine bağladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, kaleci Bernd Leno'yu Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Arsenal ile Bayer Leverkusen, 26 yaşındaki Leno'nun transferi konusunda anlaştı.

Arsenal, Leno'nun bonservisi ve sözleşme süresine ilişkin bilgi paylaşmadı ancak İngiliz basını, Londra ekibinin, Bayer Leverkusen'e 20 milyon sterlin (yaklaşık 23 milyon avro) civarı bir ödeme yapacağını iddia etti.

2011 yazından beri Bayer Leverkusen forması giyen Leno, Almanya Milli Takımı ile 6 maça çıktı.

AlmanyaArsenalBayer LeverkusenAlmanya Milli Takımıİngiltere Premier Lig


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar