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3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nda 2019 FIBA Dünya Kupası eleme maçları kadrosuna çağrılan Ayberk Olmaz, Berk İbrahim Uğurlu ve Rıdvan Öncel kadrodan çıkarıldı.

Spor / 20 Haziran 2018 Çarşamba 11:19
3 oyuncu kadrodan çıkarıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası vizesi almak için Ukrayna ve İsveç ile Ankara Spor Salonu’nda karşılaşacak. Bu maçlar öncesinde kadroya dahil edilen Ayberk Olmaz, Berk İbrahim Uğurlu ve Rıdvan Öncel kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlıların kadrosu böylece 14’e düştü.

Milliler, elemeler kapsamında 28 Haziran Perşembe günü Ukrayna ve 1 Temmuz Pazar günü İsveç ile mücadele edecek.

Dünya KupasıBasketbol TakımıUkraynaİsveç


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