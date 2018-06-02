Fenerbahçe'de seçim heyecanı başladı. 2 gün sürecek kongrede başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yönetim kurulu listeleri belli oldu. Aziz Yıldırım listesinde yer alan bir isim ise dikkat çekti.



Bir dönem Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanlığı görevini de yürüten CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesinde yer aldı.



Kocadon'un Aziz Yıldırım'ın listesinde olmasını değerlendiren Sevilay Yılman, sosyal medyadan 'Hani Aziz Yıldırım iktidarın adayıydı! Bu saçma teze başından beri karşı çıktım. Listesine aldığı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'la tamamiyle çürüttü bu tezi Aziz Başkan.O sadece Fenerbahçelilerin adayı olduğunu ispatladı!' mesajını paylaştı.





Hani #azizyıldırım iktidarın adayıydı!Bu saçma teze başından beri karşı çıktım.Listesine aldığı #bodrum Belediye Başkanı #mehmetkocadon la tamamiyle çürüttü bu tezi AZiz Başkan.O sadece Fenerbahçelilerin adayı olduğunu ispatladı! https://t.co/YYpoE0JzJw — SEVİLAY YILMAN (@sevilayyaziyor) 2 Haziran 2018