Fenerbahçe'de tarihi kongre

YÖNETİM KURULU İBRA EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda sarı-lacivertli yönetim ve denedim kurulu oy çokluğuyla ibra edildi.



GENEL KURULDA GERGİNLİK

Fenerbahçe kongre üyesi Zeki İzci, kürsüde açıklamalarda bulunurken Aziz Yılıdırım'ı eleştirdiği sırada Yıldırım'ı destekleyenler tarafından protesto edildi. Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük de bu gelişme sonrasında "Artık çok gerildi ortalık şimdi lütfen kürsüyü terk edin" dedi ve İzci'nin kürsüden inmesine neden oldu.



YARIN 26 BİN 2 KİŞİ OY KULLANABİLECEK

Ülker Stadyumu'nda saat 10:30'da başlayacak Genel Kurul'da 26 bin 2 kişi oy kullanacak. Genel Kurulun ilk gününde Aziz Yıldırım ile Ali Koç açıklamalarda bulunacak. Denetim ve faaliyet raporları açıklanacak. Genel Kurulun ikinci gününde ise oy verme işlemi 10:00'da başlayacak ve 17:00'de sona erecek.



YILDIRIM: SARI, KOÇ: BEYAZ

Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım sarı, Ali Koç ise beyaz oy pusulasıyla temsil edilecek.



KONGRE KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Olağan Kongresi, verilen aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Ali Koç, listelerini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti..







Aziz Yıldırım'ın listesi



Şekip Mosturoğlu, Mahmut Uslu, Ali Yıldırım, Önder Fırat, İlhan Ekşioğlu, Ebru Özdemir, Davut Dişli, Yahya Uğur, Fatih Öztürk, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Ozan Balaban, Selim Kosif, Metin Doğan



Ali Koç'un listesi



Erol Bilecik, Semih Özsoy, Fethi Pekin, Gökhan Akça, Turan Şahin, Kemal Danabaş, Simla Türker Beyazıt, Metin Şen, Burhan Karacam ,Sina Afra



GENEL KURUL GERGİN BAŞLADI

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağan Seçimli Genel Kurulu gergin başladı. İlk konuşmacı olarak kürsüye gelen Suat Müftüoğlu, konuşması sırasında tribünde bulunan üyeler tarafından tepki gördü. Müftüoğlu, Ali Koç'u destekleyen konuşmasını yaparken, Aziz Yıldırım cephesinden yuhalama geldi. Daha sonra Müftüoğlu, gelen tepkiler üzerine konuşma hakkı süresi dolmamasına rağmen kürsüden indi.

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DİVAN BAŞKANLIĞINA VEFA KÜÇÜK SEÇİLDİ

Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Divan Başkanlığına oy birliği ile Vefa Küçük seçildi. Küçük, ''Hayırlı bir günde Ramazan Ayı'da yönetime talip olanların yarışını yönetmek, sandıklarda emniyeti sağlamak için Fenerbahçe tarihinin en geniş katılımlı Genel Kurulu'nda bizi göreve seçtiğiniz için teşekkür ediyorum'' dedi.



BAŞKAN ADAYLARI TEZAHÜRATLA KARŞILANDI

Fenerbahçe Olağan Genel Kurulu için stada gelen başkan adayları tezahüratlarla karşılandı. İlk olarak Ali Koç giriş yaparken, sonrasında Aziz Yıldırım tribüne geldi. İki başkan adayı da üyeler tarafından alkışlar ve tezahüratlar ile karşılandı.



İKİ BAŞKANIN DESTEKÇİLERİ AYRI TRİBÜNLERDE

Bu arada Ali Koç'u destekleyen üyeler Fenerium alt tribününde sağ tarafta yer alırken, Aziz Yıldırım sempatizanlarının ise Fenerium alt tribünü orta kısmında oturdukları görüldü.



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