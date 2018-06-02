Cenk Tosun çılgına döndü

enk'in babası ve ailesi tribünde bir taraftar grubu ile tartışınca Milli Takımın yıldızı çıldırdı.



Cenk'in golünden sonra tribünden atılan yanıcı madde Cenk Tosun'un ailesinin üzerine geldi ve aile ile taraftarlar arasında münakaşa çıktı. Yıldız oyuncu, olaylar sonrası 60. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı



CENK TOSUN BİR ANDA ÇILDIRDI



Maçın 60. dakikasında oyunun durduğu bir bölümde Türkiye yedek kulübesine doğru gelen Cenk Tosun, tribünde bir taraftar ile tartıştı. Sakinleştirme çabalarına rağmen Cenk'in tavrı devam edince hakem golcü futbolcumuza kırmızı kart gösterdi.







İLK KIRMIZI KART



Cenk Tosun bu kartla, kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu.







CENK MAÇ SONRASI HAKEM ODASINA GİTTİ



Kırmızı kart gören Cenk Tosun, maçın son düdüğüyle birlikte hakem odasına gitti ve yaşananları anlatıp hakemden özür diledi.



CENK TOSUN'DAN AÇIKLAMA!



Cenk Tosun yaptığı açıklamada, ''Arkadaşlarım ve Türk hakından özür dilerim. Maç esnasında çirkin bir görüntü görünce dayanamadım. Yapmamam gerekiyordu ama aile her zaman 1 numarada geliyor. Hakemden özür diledim, o da bana teşekkür etti'' dedi.







ALİ DÜRÜST'TEN AÇIKLAMA



TFF Başkanvekili Ali Dürüst, Cenk Tosun'un olayı hakkında maç sonu şu açıklamayı yaptı:



'İyi bir maç oluyordu. Cenk'in babası ile görüştüm. Arkadan bir meşale atılmış ve arkasına gelmiş. Arkadaki tekrar yukarıya meşaleyi atarken, babası bunu yapmanın doğru olmadığını söylemiş. İyi bir sportmen olarak bir tepkisi olmuş, Cenk de yanlış anlamış.'