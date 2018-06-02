Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a teklif

Başkan Aziz Yıldırım
, yeniden başkan seçilmesi durumunda Ali Koç
'a futbolun başına geçmesi için teklifte bulundu.
Kongrede konuşan Aziz Yıldırım
, "Sayın Ali Koç
, sen ne veriyorsan aynısını yönetimim verecek. Futboldan anladığını söylüyorsun, gel futbolun başına geç, amatör
şubeler bende olsun. İkimizde koyacağımız parayı koyalım, hodri meydan!
Madem bir yarış
başladı, bir fazla veren kazanmasın, kazanan Fenerbahçe
olsun. Ben bu rakamları verdim zaten, 1998-1999 yılında verdim. Gelin sorunu birlikte çözelim. 'Aziz Yıldırım
, futbolda başarısız diyorsunuz' ya siz de biz de para koyalım." ifadelerini kullandı.