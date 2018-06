Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a gönderme

Koç'un konuşmalarından satırbaşları şu şekilde:



Umarım bugün ve yarın Fenerbahçemiz'de hayırlara vesile olur. 31 Mayıs 20182de şehit düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 3 kahraman askerine Allah'ta rahmet diliyorum. Tesisleşme, stat, salonumuz, amatör şubelerdeki başarı. Hayatınızı Fenerbahçe'ye vakfetme. Her Fenerbahçeli gibi ben de bunlar için minnettarım. Bizlere vermiş olduğunuz cesaret yalnız Fenerbahçe'ye değiş, tüm Türkiye'ye örnek olmuştur. Bunun için de size bilhasa minnettarız. Her zaman yanınızda olduk, olmaya da devam edeceğiz. Fenerabahçe camiası alçak FETÖ'ye karşı dimdik duruşunu sergilemiştir. Ne şikeşi Türkiye elden gidiyor sözünün anlaşılması biraz geç oldu. Liderliğiniz olmasa ülke daha farklı yerlere gelebilirdi. Allah korusun bundan sonraki süreçte arzulamadığımız bir sonuç çıktığı takdirde, saçınızın kılına zarar gelirse bu camia aynı refleksi bir daha gösterecektir. Seçim takviminde bu noktaya gelene kadar birçok şey yaşadık. Arzulamadığımız söylemler ve ifadeler oldu. Benimle ilgili muhtelif hususlarda itham ve iddialarda bulunuldu. Yaşanan hadiselerle ilgili, siyah ile beyaz kadar farklı bir biçimde ifade ettik. Tek tek gelip yanıtladı verdiğim bu hususlarla ilgili, hep karşılıklı televizyona çıkarıp dertleşelim istedim, araya fitne girmesin, bizi birbirimize kırdırmasınlar diye çağrıda bulundum; ama siz yanaşmadınız. Bu konuda sizin vaktinizi almayacağım.



49 ayrı etkinliğe katıldık. Buralarda dilimiz döndüğü kadar özlediğimiz, hayal ettiğimiz Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe'nin hak ettiği zirveye nasıl ilerlememiz gerektiğini anlatmaya çalıştım. Futbol anlayışımızı baştan aşağı değiştirmemiz gerktiğini, futbol yatırımlarımız ile ilgili nasıl yeni bir felsefe getireceğimizi, asıl hedefimizin felsefe değişikliği olduğunu belirttik.



FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK DEĞİLSİNİZ



Fenerabahçemizin bütünlüğünü, geçmişini, yarınını tehdit eden yaralardan bahsediyorum. Taraftarımızın neden tepkili olduğunu, sokaktaki Fenerabahçelinin neden kan ağlarığını küstüğünü, kombineleri bıraktığını, bazılarının maç. seyredemez hale geldiğini anlayacağımızı düşünüyorum. Hiçbir ses Fenerabahçe'den büyük değil demiştiniz. Siz de Fenerabahçe'den büyük değilsiniz, siz de bunu unuttunuz. Her başarının, her hikayenin, dayanışmanın an faktörü olan insandan bahsedeceğim. Fenerbahçe tarihi bir bütündür. İnsan faktöründe yaptığınız sayısız hatayı anlayınca, yapılan yüz milyonlarca yatırıma rağmen neden evdeki hesapların çarşıya uymadığını anlayacağınızı ümit ediyorum. Siz kendi yorumlarınıza, ilişki ve kararlarınıza rağmen işinize gelmeyen bölümleri yok saydınız. Her başarıyı sahiplendiğiniz, her başarısızlığı başkalarına faturaladınız. Bu sene de kaçan şampiyonluktan ben dahil herkesi sorumlu tuttunuz. Hem bugün hem genelde içinde bulunduğunuz durum hakkında neden özeleştiri yapmadığınızı, pişman olmadığınızı bugün çok daha iyi anlıyorum. Revivoları, Rüştüler, Van Hooijdonkları kendi televizyonumuzda göremiyoruz. Bu isimler silinmiş gibi adeta.



ALEX'İN GÖNDERİLİŞİNİ İÇİME SİNDİREMEDİM



Alex hiçbir zaman seçim malzemesi yapılmamalıdır. Başkanıma katılıyorum. Alex'in gitme zamanı gelmişti. Ya hocamız ya Alex olacaktı, böyle olunca o kapıyı kapatmak mümkün değil... Kendisi ile veda ediş şeklimizi hiçbir zaman içime sindiremedim. Kim ne yaparsa yapsın zaten Alex'i kimse bu taraftarın gönlünden silemez. Lefter gibi, Can Bartu gibi, diğer sporcularımız gibi... Bunları yok saymak mümkün değildir. Sayın başkan siz her yıl kendinize göre hocaları, futbolcuları aklınıza göre yollarken biz yıkım yaşıyoruz.



Eski dönemlerde her şey sütliman mıydı? Lefter yönetim ile hiç tartışmamış mıydı? Ama Lefter Lefter'dir. Marşında bile hiçbir kulüpte olmayan dostluk dizeleri varken biz aramızdaki dostluk bağlarını ne zaman böyle kaybettik? Başarıya ulaştığımız, şampiyonluğu yakaladığımız her sezonda teknik direktörlerimizi, sanki o mu bizi şampiyon yaptı diye küçümsedi. Biz parayı vermeseydik şampiyon olabilir miydi dediniz. Aslında iyi bir başkan şampiyon yapan teknik direktörü seçer, başarı için cephaneyi verir. Başarıdan sonra da teknik direktörü, futbolcuyu emeği geçen herkesi taçlandırır, mütevazı şekilde zafer yaşamının keyfini çıkarır. İnsan kendisini şampiyon yapan teknik direktöre kamuoyunu hiç ikna etmeyen bir şekilde yol verir mi? Kendisini şampiyon yapan, ertesi sene Şampiyonlar Ligi yarı finalinin kapısından döndüren hocaya, kardeşi yüzünden görevden alınmaz.



Size göre hep onlar suçlu. Bir iş adamı olarak işi hep yanlış yapan adama mı yatırım yapacaksınız? Ben yazık derim. Hiçbirimiz bunları hak etmiyoruz. Kötülük yarışlarından hiçbir şey kazanmadık bugüne kadar. Unutmayın ki Allah, her zaman doğrunun ve iyinin yanındadır. Rakip yöneticileri deplasmana geldiği zaman iyi ağırlayacağız. Sevilmek istiyorsanız sevmelisiniz.Ulu önder Atatürk'ün tarif ettiği güzellikte, ahlakta, centilmenlikte sporcularla, taraftarlarla hareket ederek bu tarife uygun halde yürüyeceğiz. Kan davası güder gibi kin tutmayacağız.



Statlarda küfüre karşıyız. Bunun da savaşını başkanımız verdi, seneler önce. Statlarda edilen küfürü büyük bir saygısızlık olarak kabul ediyorum, hiç kimsenin başkanımıza küfretme hakkı yoktur; ama bunun yanında yöneticinin de taraftarlara küfretme hakkı yoktur. Bu kulübün sahibi taraftardır. Kongre üyeleri taraftar olduğu için kongre üyesidir. Taraftarlar her zaman hancı, diğerleri yolcudur. Taraftar tribüne gelmezse, yenilerini getiririz dediniz' hayretlerle izledim. Hangi yenilerini getireceksiniz?