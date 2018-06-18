Trabzonspor Okay'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor, İspanya'nın Celta Vigo takımına transfer olan Okay Yokuşlu'yu borsaya bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Okay Yokuşlu arasındaki mevcut sözleşmede bulunan 'buy-out' maddesinin, RC Celta Vigo tarafından kullanılacağı, tarafımıza bildirilmiştir. Buna göre RC Celta Vigo ilgili madde gereği oyuncunun fesih tazminat bedeli olan 6 milyon avroyu, bir yıl içerisinde şirketimize ödeyecektir." ifadeleri yer aldı.
Trabzonspor Kulübü resmi twitter hesabından, "Her şey için teşekkürler Okay Yokuşlu" mesajıyla futbolcunun görüntülerinin yer aldığı bir video yayınladı.