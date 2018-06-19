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Shaqiri'den Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Shaqiri, sarı-kırmızılı takımı sevdiğini söyleyerek gelecekte transfer olacağını ifade etti.

Spor / 19 Haziran 2018 Salı 15:18
Shaqiri'den Galatasaray açıklaması

Premier Lig'de küme düşen Stoke City'den ayrılacak olan Shaqiri için Galatasaray da devrede. Ancak yıldız futbolcunun Liverpool'a transfer olması bekleniyor.

GELECEKTE G.SARAY'DA OYNAYACAĞIM

TRT spikeri Erdoğan Arıkan, İsviçreli futbolcuya Dünya Kupası'nda Brezilya ile oynadıkları maç sonrasında transfer durumunu sordu. Türkiye'ye bayram mesajı gönderen Shaqiri, Türkiye'yi ve Türk insanını çok sevdiğini, Fatih Terim'e de büyük saygı duyduğunu söyledi.

Arıkan'ın 'Galatasaray'a gelecek misin?' sorusuna gülen tecrübeli futbolcu, bu sezon değil ama gelecekte sarı-kırmızılı formayı giyeceğini belirtti.



LİVERPOOL'A İMZA ATACAK

Stoke City ile 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Shaqiri'nin 12 milyon euroya Liverpool'a transfer olduğu iddia ediliyor.

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