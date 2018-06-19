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Rusya rahat kazandı

2018 Dünya Kupası’nda Rusya, rahat bir oyunla Mısır’ı 3-1 mağlup etti.

Spor / 19 Haziran 2018 Salı 23:03
Rusya rahat kazandı

Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya, Mısır'ı 3-1'lik skorla geçti. İlk maçında Suudi Arabistan'ı 5-0 yenen Rusya, Mısır'ı da 3-1'le geçerek 2'de 2 yaptı. Maçta ilk skoru 47. dakikada Fathy'in kendi kalesine attığı golle alan Rusya, 59. dakikada Dennys Cheryshev ve 62. dakikada Artem Dzyuba'nın attığı gollerle skoru 3-0 yaptı. Mısır'ın tek golü ise 73. dakikada Muhammed Salah'ın penaltısı ile geldi. Penaltı kararı ise video hakem sistemi ile geldi. Salah'ın yerde kaldığı pozisyonda önce serbest vuruş kararı alan hakem, ardından VAR sistemine bakarak, pozisyonun ceza sahası içinde olduğuna karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi. Bu galibiyetle Rusya puanını 6 yaparken, Mısır 2. maçında da puan alamadı.

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