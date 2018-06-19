Japonya galibiyetle başladı

2018 FIFA Dünya Kupası heyecanı Rusya'da devam ediyor. Bugünün ilk maçında Kolombiya, Japonya ile karşı karşıya geldi. Kolombiya'da geçtiğimiz Dünya Kupası'nın gol kralı James Rodriguez hafif sakatlığı nedeniyle karşılaşmaya ilk 11'de başlayamadı. Yıldız futbolcu maçın 59. dakikasında Juan Quintero'nun yerine oyuna dahil oldu.



Mücadelenin henüz 3. dakikasında Kolombiya'da Carlos Sanchez topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart görürken, mücadelenin hakemi Enrique Caceres penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Shinji Kagawa takımını öne geçiren gole imza attı. 39. dakikada Kolombiya ceza sahası dışı sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Juan Quintero'nun yerden köşeye gönderdiği serbest vuruşta meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiği gol çizgisi teknolojisi ile tespit edildi ve skora eşitlik geldi.



İkinci yarıda rakibinin 10 kişi kalmasını fırsat bilen Japonya oyuna üstün başladı.



Topa daha çok sahip olmaya başlayan Japonya, 73. dakikada yakalanan köşe vuruşu fırsatını iyi değerlendirdi. Yuya Osako'nın kafa vuruşu ile bir kez daha öne geçen Japonya, üstünlüğünü korumayı başararak H Grubu'na galibiyetle başladı.



Bu galibiyetle Dünya Kupası'nda ilk defa bir Asya takımı Güney Amerika takımını yenmiş oldu.



