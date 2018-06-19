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'İsveç maçı bizim için final olacak'

Almanya Milli Takımı’nın Türk kökenli oyuncusu Mesut Özil, cumartesi günü Soçi’de oynayacakları İsveç karşılaşmasının kendileri için final havasında olacağını belirtti.

Spor / 19 Haziran 2018 Salı 12:07
'İsveç maçı bizim için final olacak'

Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meksika maçında takım olarak hatalar yaptıkları öz eleştirisinde bulunarak, "Artık daha iyi olmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Londra’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdikleri için Almanya’da linç girişimine uğrayan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Dünya Kupası öncesi oynanan hazırlık maçında da ıslıklanarak protesto edilmişlerdi.

LOTHAR MATTHUS, ÖZİL’İ ELEŞTİRDİ

Almanya’nın fahri kaptanı unvanına sahip olan Lothar Matthus, Bild gazetesindeki yorumunda Almanya Milli Takımı için, "Kalp yok, sevinç yok tutku yok" eleştirisinde bulundu. Matthus, Meksika maçında Mesut Özil’in milli formayı severek giymediğini, takım oyunu isteği olmadığını ve kalpten oynamadığını söyledi.

Lothar Matthus, aynı zamanda Dünya Kupası’ndan sonra Mesut’un milli takımı bırakabileceğini de iddia etti.

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