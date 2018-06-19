Galatasaray 3 oyuncudan indirim istedi

Galatasaray, geçtiğimiz günlerde UEFA ile mali yapılandırmalar konusunda 4 yıllık anlaşma imzaladı. Bu doğrultuda yıl sonunda 50 milyon eurodan fazla zarar edemeyecek olan sarı-kırmızılı ekip, takımdaki 3 futbolcudan ücretlerinde fedakârlık yapmalarını istedi.



3 FUTBOLCUDAN İNDİRİM İSTENDİ



Sözleşmeleri önümüzdeki sezonun sonunda bitecek olan kaptan Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Tolga Ciğerci'nin yüksek ücret kazandığını düşünen yönetim, ilk 11 oyuncusu olmamalarına rağmen toplamda bonuslar hariç 7.1 milyon euro ödenen 3 isimden indirim yapmasını istedi.



Fatih Terim'in gelişiyle birlikte bazı maçlarda ilk 11'e giren ve yükselttiği performansıyla taraftarla da yeniden barışan Selçuk İnan'ın 2 milyon 950 bin euroluk sözleşmesini çok bulan yönetim, kaptanın maaşını 2 milyonun altına indirmeye çalışıyor.



33 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık yeni kontrat yapmayı düşünen sarı-kırmızılı yetkililerin, Selçuk'a da 'İndirim yap, futbolu da burada bırak' önerisini getireceği öğrenildi.







EREN VE TOLGA KALACAK



TFF'nin önümüzdeki dönemlerde yabancı sayısını düşüreceği için Tolga ve Eren'i takımda tutmak isteyen sarı-kırmızılılar, bu doğrultuda hareket ediyor. Tecrübeli teknik adam Terim, hem Eren'in hem de Tolga'nın takıma faydalı olacağını rapor etti. İki oyuncu da ücretlerinde indirime giderse takımda kalacak.



3 futbolcunun kazandığı ücretler;



Selçuk İnan - 2 milyon 950 bin euro

Eren Derdiyok - 2 milyon 150 bin euro

Tolga Ciğerci - 2 milyon euro