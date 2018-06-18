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Erdoğan'a soruldu! Messi mi, Ronaldo mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii binasında gerçekleşen gençlerle buluşmasında 'Messi mi, Ronaldo mu? sorusuna yanıt verdi.

Spor / 18 Haziran 2018 Pazartesi 23:05
Erdoğan'a soruldu! Messi mi, Ronaldo mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii binasında gerçekleşen buluşmada, çok sayıda gencin sorusunu yanıtladı. Erdoğan, üniversiteli bir gencin Messi mi, Ronaldo mu?'' sorusunu yanıtladı.

'RONALDO'YA HAYRANIM'

Erdoğan, ''Messi mi Ronaldo mu dersen, Ronaldo'yu çok daha farklı görüyorum. Hele hele hat-trick yapması o maçta çok önemliydi. Frikik zaten tartışılmaz. O maçtaki performansı, karakteri hele hele Filistin meselesindeki karakteri çok önemli. Onun için alkışlıyorum, ona hayranım..''ifadelerini kullandı.

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