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Damien da Silva Trabzonspor'da

Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı Damien Da Silva, bu akşam saatlerinde Trabzon’a geldi.

Spor / 18 Haziran 2018 Pazartesi 23:22
Damien da Silva Trabzonspor'da
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Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı Fransız stoper Damien Da Silva saat 22.15 sıralarında kız arkadaşı ile birlikte Trabzon Havalimanına geldi. Geçen sezon Caen’de forma giyen Da Silva, Trabzonspor Futbol Komitesi Başkanı İhsan Derelioğlu tarafından karşılanarak kulübe ait araçla otele gitti. Yarın kenti gezdikten sonra karar vermesi beklenen Da Silva, yönetimle görüşerek sözleşmedeki detayları inceleyecek.


Da SilvaTrabzonsporForma


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