Cüneyt Çakır'a görev

Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki St. Petersburg Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakayı, Paraguay Futbol Federasyonu'ndan Enrique Caceres yönetecek. Bahattin Duran'ın yedek yardımcı hakem olarak görev alacağı müsabakada, Eduardo Cardozo ve Juan Zorrilla ise yardımcı hakem olarak görev yapacak.



Çakır, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda daha önce Fas - İran mücadelesinde orta hakem olarak görev almıştı.



