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Beşiktaş'tan sağ beke takviye

Beşiktaş, Lyon'un sağ beki Rafael'i kadrosuna katıyor. Siyah-beyazlı yöneticiler ile Fransızlar arasındaki görüşmelerde sona gelindiği öğrenildi.

Spor / 19 Haziran 2018 Salı 15:24
Beşiktaş'tan sağ beke takviye

Lyon ile 4.5 milyon euro civarında başlayan pazarlıkta makasın yavaş yavaş daraldığı ve Fransızların Beşiktaş'ın istediği seviyelere gelmek üzere olduğu belirtildi.

İLK KAP ÇOK YAKIN

beIN Sports'un haberine göre; 2 hafta süren görüşmelerin ardından bonservis ücreti 3 milyon euroya kadar inerken Beşiktaş yönetiminin 2.5 milyon euro bandına çektikten sonra KAP'a bildirim yapması bekleniyor.

LYON SATIŞTAN PAY İSTİYOR

Arada tek pürüz ise Lyon'un sonraki satıştan pay istemesi.. Bu payın yüzdesi konusunda son detayların giderilmesinin ardından Rafael resmen Beşiktaşlı olacak.



2 MİLYON EURO KAZANACAK

Bu arada yıllık 2 milyon euroya yakın bir ücret üzerinden 5 yıllık sözleşme önerilen 27 yaşındaki futbolcunun da kontratı kabul ettiği öğrenildi.

Lyon'da oynayan eski Beşiktaşlı Marcelo'nun da transferde etkili olduğu ve Rafael'e Türkiye ile Vodafone Park hakkında bilgi aktardığı belirtildi.

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