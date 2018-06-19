Beyaz Gazete Ana Sayfa

Aykut Kocaman gelen teklifi reddetti

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Aykut Kocaman, eski takımlarından Konyaspor'un başına geçmesi yönündeki teklifi geri çevirdi.

Spor / 19 Haziran 2018 Salı 15:37
Aykut Kocaman gelen teklifi reddetti

Atiker Konyasporlu yöneticiler, Fenerbahçe'nin ayrılık kararını açıklamasının ardından Teknik Direktör Aykut Kocaman ile görüştü. Görüşme sonrası beklemeye başlayan yeşil-beyazlı yöneticilere başarılı teknik adamın kararı iletildi.

AYKUT KOCAMAN DİNLENMEK İSTİYOR

Aykut Kocaman'ın, şu an için takım çalıştırmak istemediği, bu nedenle Konyaspor'un teklifini geri çevirdiği bildirildi. Aykut Kocaman defterini kapatan Konyaspor alternatif isimlere yöneldi. Yeni teknik direktörle birkaç gün içinde anlaşılması bekleniyor.

Teknik DirektörAykut KocamanFenerbahçeKonyaspor


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar