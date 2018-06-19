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Aybaba 4 ismin üstünü çizdi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın yeni sezon yapılanmasında kadrosunda düşünmediği 4 ismi Afyon ve Avusturya’da yapılacak kamplara dahil etmeyeceği öğrenildi.

Spor / 19 Haziran 2018 Salı 11:27
Aybaba 4 ismin üstünü çizdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Bursaspor'da Teknik Direktör Samet Aybaba, yeni sezon yapılanmasında kadrosunda düşünmediği isimleri de netleştirdi. Deneyimli teknik adamın geçen sezon beklenen verimi veremeyen Dzon Delarge, Jires Kembo ve Josua John'un yanı sıra sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Sercan Yıldırım'ı kadroda düşünmediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Yeşil-beyazlı takım ile 1'er yıl daha anlaşması bulunan 4 isme de herhangi bir teklif olmadığı bildirildi.

Öte yandan Aybaba'nın 27 Haziran'da başlayacak yeni sezon hazırlıkları kapsamında Afyon'da ve Avusturya'da yapılacak kamplara bu isimleri dahil etmeyeceği bildirildi.

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