S.Arabistan kafilesini taşıyan uçak alev aldı

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda yer alan Suudi Arabistan'ın Rostov'a hareket eden uçağının bir motoru havada alev aldı. Uçak sıkıntısız bir şekilde piste inebildi.

Dünya Kupası'nda yer alan Suudi Arabistan A Milli Futbol Takımı hayati tehlike atlattı. çarşamba günü oynanacak olan Uruguay mücadelesi için Rostov'a hareket eden Suudi kafilesini taşıyan uçağın motorlarından biri havadayken alev aldı. Uçak tehlikesiz olarak Rostov'daki Don Airport'a indi.



Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, uçağın bir motorunda teknik arıza meydana geldiğini belirterek, takımın iyi durumda olduğunu açıkladı.



Rus Airbus tipi uçakta yaralanan olmadığı kaydedildi. Futbolcular uçak motoru alev aldığında telefonlarının kameralarına sarıldılar. Uçağın 12 yıllık olduğu kaydedildi.