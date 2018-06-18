Fenerbahçe'de Morelos sesleri

Fenerbahçe’nin Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos ile ilgilendiği iddia edildi.
İskoç ekibi Glasgow Rangers forması giyen Kolombiyalı forvet Alfredo Morelos'un Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi. Birçok İskoç ve Kolombiya medyasının yazdığı habere göre Morelos ile ilgilenen sarı-lacivertliler, bu oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor. 21 yaşındaki Morelos, bu sezon İskoçya Ligi'nde oynadığı 31 maçta 14 gol, 6 asistlik bir performans gösterdi. Forvet mevkisinde görev yapan Morelos, aynı zamanda sağ ve sol kanatta da oynayabiliyor.
Kolombiya Milli Takımı'nda U20 formasıyla 6 maça çıkan Alfredo Morelos, milli formayla da 7 gol attı.