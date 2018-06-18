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Belçika farka koştu | Belçika: 3 - Panama: 0 maç sonucu

Dünya Kupası G Grubu’nun ilk maçında Belçika, Panama’yı 3-0 mağlup etti.

Spor / 18 Haziran 2018 Pazartesi 20:31
Belçika farka koştu | Belçika: 3 - Panama: 0 maç sonucu

Dünya Kupası G Grubu'nun ilk maçında Belçika, Panama ile karşı karşıya geldi. İlk yarıda iki takımın da sakin bir görüntü çizdi. Sakin geçen devrede Belçikalı taraftarlar takımının bu oyununu ıslıklayarak protesto etti. Mücadelede ilk yarı golsüz eşitlikle geçildi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Belçika, 47. dakikada gol perdesini Driens Mertens ile açtı. Ardından Romelu Lukaku'nun 69. ve 75. dakikalarda attığı gollerle mücadelede farkı açtı. Belçika, Panama'yı 3-0 mağlup etti.

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