Almanya, İsveç maçına kilitlendi

Dünya Kupası'nın en güçlü favorilerinden olan Almanya, turnuvaya şok bir yenilgiyle başladı.



Dün oynanan Meksika maçında rakibine 1-0 mağlup olan Panzerler'de daha ilk maçtan moraller bozuldu. Basın toplantılarının iptal edildiği, basın mensuplarının antrenman görüntüsü almalarının yasaklandığı Almanya'da 36 yıl aradan sonra dünya kupalarına yenilgiyle başlamanın telafisi için çalışmalara başlandı.



Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, ilk maçta yenilmeye alışık olmadıkları için büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Meksika mağlubiyetinden ders almaları gerektiğini ancak takımda radikal değişiklikler düşünmediğini ve son dünya şampiyonunun kupaya ilk rauntta veda etmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.



Löw, Almanya'nın bir turnuva takımı olduğunu ve İsveç galibiyetiyle yeniden kendilerine geleceklerini belirtti.



Almanya'nın Gündoğan'a ihtiyacı var



Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiği için tepkiler alan İlkay Gündoğan hakkında ise Meksika yenilgisinden sonra Alman medyasında, 'Almanya'nın Gündoğan'a ihtiyacı var' başlıkları atıldı. Löw'ün orta alanda değişikliğe gitmesi gerektiği konusunda da yorumlar yapan Almanlar, 4-2-3-1 taktiğinden vazgeçilerek, 4-1-4-1 sitemine geçilmesi ve güvenli bir orta saha için de İlkay Gündoğan'ın mutlaka oynaması gerektiğine dikkat çekti.



Almanya, 2018 Dünya Kupası öncesi 952 uluslararası maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 550 galibiyet, 190 beraberlik ve 202 yenilgi alan Panzerler, rakip ağlara 2 bin 118 gol atarken, kalesinde ise bin 105 gol gördü.