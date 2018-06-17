Pierre van Hooijdonk'tan flaş Cocu yorumu

Hollanda basını, bu gelişmeyi konuşurken bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan Pierre van Hooijdonk, Cocu ve Fenerbahçe için flaş bir açıklama yaptı!



Hollanda spor basınına göre, sarı - lacivertli takımın Cocu ile ilgili seçimi, 'sürpriz bir karar.' BBC'de yer alan habere göre Hollanda dışında uluslararası antrenörlük deneyimi bulunmayan eski orta saha oyuncusunun, Fenerbahçe'de başarılı olup olmayacağı tartışılıyor.



Hollanda medyasına göre, Ali Koç'un başkanlığa seçilmesinden sonra yeniden yapılanma sürecine giren Fenerbahçe, Cocu ile anlaşmaya vardı.



Şu an tatilde olan ve herhangi bir açıklama yapmayan Hollandalı teknik adamın transferi, gelecek hafta İstanbul'da resmen duyurulacak.



Phillip Cocu, İstanbul'a yardımcı antrenör olarak, Fenerbahçeliler'in yakından tanıdığı ve sevdiği bir ismi, sarı-lacivertlilerim eski yıldızı Dirk Kuyt'ı götürecek.



Spor kamuoyu, Cocu'nun Türkiye Süper Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe teknik direktörü olarak başarı sağlayıp sağlayamayacağını tartışıyor.







VAN HOOIJDONK: CADI KAZANI!



Hollanda Televizyonu (NOS) yorumcusu ve eski Fenerbahçeli futbolcu Pierre van Hooijdonk da, Fenerbahçe'nin Cocu tercihini 'şaşırtıcı' bulanlardan.



Hollandalı teknik adamın PSV kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunduğunu belirten van Hooijdonk, 'Cocu, yaptığı anlaşmaya sadık kalan biridir. Demek ki, Fenerbahçe'nin teklifini çok önemli bir şans olarak görüyor' diyor.







HOOIJDONK, COCU'YA UYARIDA BULUNDU!



Fenerbahçe'nin, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olduğuna işaret eden van Hooijdonk, fanatik taraftarları ve sürekli çalkantılar nedeniyle aynı zamanda bir 'cadı kazanı' olduğunu da vurguluyor.



Hollandalı eski yıldız, Cocu'ya, 'Fenerbahçe büyük bir kulüp ancak 4 kez maç kaybedersen, hemen eve de gönderilebilirsin' diye uyarıyor.



Pierre van Hooijdonk'a göre, Philip Cocu'nun Fenerbahçe'de başarılı olması için önemli fırsatlar var.

