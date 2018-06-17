Osmanlıspor'un yıldızlarına teklif yağmuru!

Serdar Gürler, Aminu Umar ve Musa Çağıran için Osmanlıspor yönetimine teklif yağıyor.



İspanya'dan Valencia, Villarreal, İtalya'dan Genoa, Fiorentina ve Fransa'dan da türlü teklifler var. Türkiye'den Trabzonspor da bu oyuncu grubunu istiyor ancak Ankara ekibi ile uzlaşamıyor. Özellikle bordo mavililer Musa Çağıran ve Umar ismi için yoğun çaba sarf ediyor fakat yıldızlar için yapılan teklifi de Osmanlıspor'un yeterli bulmuyor.



Osmanlı'nın bir diğer yıldızı Serdar Gürler için Fenerbahçe sportif direktörü Comolli'nin de oldukça istekli olduğu belirtildi. Öte yandan Şenol Güneş'in de bu futbolcuyu transfer gündemine aldığı ifade edildi. Serdar Gürler'i izleyen ve oldukça beğenen Comolli'nin Türk oyuncu standartlarının üstünde bir yeteneğe sahip olan milli futbolcu için nabız yoklamaya devam ettiği konuşuluyor. Öte yandan Serdar'ın Fransız pasaportunun da olması Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda sportif direktörünü de etkiliyor.









Aynı zamanda Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in Serdar Gürler arzusunun da bilindiği ve başkan Mustafa Cengiz'den ricacı olduğu dile getirildi.



23 yaşındaki Umar için ise Villarael, Real Betis’in ve Celta Vigo’nun ciddi bir transfer teklifiyle masaya oturmak istediği öğrenildi.Osmanlıspor mevcut kadrosunda yer alan 8-9 futbolcuya hem Türkiye’de hem de Avrupa’da birçok dev kulüp göz dikti.

