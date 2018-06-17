Kosta Rika 0-1 Sırbistan

2018 Rusya Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Günün ilk maçında E Grubu'nda mücadele eden Kosta Rika ile Dusko Tosic'in formasını giydiği Sırbistan karşılaştı.



Samara Arena'da oynanan ve Senegalli hakem Malang Diedhiou'ın yönettiği maçın ilk yarısı golsüz eşiklikle geçildi.



Sırbistan ikinci yarıya iyi başladı. Tecrübeli yıldız Aleksandar Kolarov 56. dakikada attığı muhteşem frikik golü ile takımını 1-0 öne geçirdi.



Maçta başka gol olmayınca Sırbistan mücadeleyi 1-0 kazandı ve 3 puana uzanan taraf oldu. Bu galibiyetle Sırbistan grupta liderliğe yükseldi.



Grubun diğer maçında ise Brezilya ile İsviçre karşı karşıya gelecek.



Sırbistan bir sonraki maçında İsviçre ile karşılaşacak. Kosta Rika ise E Grubunun favorisi Brezilya ile puan mücadelesi verecek.