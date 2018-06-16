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Hırvatistan 2-0 Nijerya

2018 Dünya Kupası'da D grubunun ikinci maçında Hırvatistan, Afrika temsilcisi Nijerya'yı 2-0 mağlup etti.

Spor / 16 Haziran 2018 Cumartesi 23:50
Hırvatistan 2-0 Nijerya

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Afrika temsilcisi Nijerya ile karşılaştı. Kaliningrad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 2-0 kazandı.

Müsabakada Hırvatistan'ın gollerini 32. dakikada Oghenekaro Etebo kendi kalesine ve 71. dakikada Luka Modric penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla Hırvatistan D grubuna lider başladı. Grubun ilk maçında ise Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı.

İLK 11'LER
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rebic, Rakitic, Modric, Perisic, Kramaric, Mandzukic

Nijerya: Uzoho, Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu, Ndidi, Etebo, Mikel, Moses, Iwobi, Ighalo.

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Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).

Defans: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Domagoj Vida (Beşiktaş), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Duje Caleta-Car (Salzburg)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Filip Bradaric (Rijeka)

Forvet: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke 04), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)

Nijerya'nın Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United)

Defans: William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Bryan Idowu (Amkar), Chidozie Awaziem (Nantes), Leon Balogun (Brighton & Hove Albion), Kenneth Omeruo (Chelsea/Kasımpaşa)

Orta saha: Mikel John Obi (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Beer Sheva), Joel Obi (Torino)

Forvet: Ahmed Musa (CSKA Moskova), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Simeon Nwankwo (Crotone)

Dünya KupasıKendi KalesineLuka ModricHırvatistanArjantin


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