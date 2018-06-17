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Fenerbahçe bayramlaşma töreninde şok

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreninde bir görevli salon hoparlöründen Galatasaray marşı çaldı.

Spor / 17 Haziran 2018 Pazar 12:25
Fenerbahçe bayramlaşma töreninde şok

Büyük bir kalabalığın yer aldığı tesislerde delegelerin yanı sıra, çok sayıda vatandaş da bayramlaşma için tesislerin yolunu tuttu.

Başkan Ali Koç, küçükten büyüğe yetebildiğince herkesle tek tek ilgilenmeye çalıştı.

GALATASARAY MARŞI ÇALINDI
Ali Koç masasına oturduğu sırada ise kolonlardan Galatasaray marşı çaldı. Herkes bir anda şok oldu ve ortam buz kesti.

Görevliler hemen harekete geçerken yaklaşık 20 saniye 'Şereftir seni sevmek senle ağlayıp gülmek. Galatasaray sevgisi sürer sonsuza dek' diye devam eden marş çaldı.

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ
Bu arada görevliler de müdahale etti ve ses kapatıldı. Karışıklığın bir görevlinin cep telefonundan yanlışlıkla şarkıyı açmasından kaynaklandığı belirtildi.

Ali KoçBayramlaşmaGalatasaray


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