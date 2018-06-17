Beyaz Gazete Ana Sayfa

Comolli sayıyı verdi! 8 transfer lazım

Comolli ve Cocu'nun 2 aydır F.Bahçe'yi incelediği ortaya çıktı. Takıma sekiz takviye yapılmasına ihtiyaç duyulurken, ilk etapta kaleci, stoper, orta saha, sol açık ve santrfor alınması gerektiğine karar verildi. Sağ-sol bek ve sağ açık için ise mümkün olursa takviye yapılacak

Spor / 17 Haziran 2018 Pazar 10:48
Comolli sayıyı verdi! 8 transfer lazım

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un seçim çalışmalarına başlar başlamaz sportif direktörlük için anlaştığı Damien Comolli'nin yaklaşık 2 aydır Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile temas halinde olduğu ve ikilinin takımı birlikte mercek altına aldıkları ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin maçlarını en ince ayrıntısına kadar araştıran Comolli ve Cocu'nun, mevcut oyuncuları ve takviye yapılması gereken noktaları bir bir belirlediği öğrenildi.

YÖNETİM OYUNCU SATACAK
Bu çalışmalar neticesinde 5'i acil olmak üzere 8 transferin gerektiğine karar veren ikili, takımda öncelikli ihtiyacın kaleci, stoper, orta saha, sol açık ve santrfor olduğunu düşünüyor. Bu bölgelere kesin olarak yeni isimler alınacak. Sağ-sol bek ve sağ açık için ise mümkün olursa takviye yapılacak. Transferlerin yapılabilmesi için de kullanılmayan yabancılardan bonservis elde edilip kaynak sağlanacak.

Ali KoçFenerbahçe


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar