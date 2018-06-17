Comolli sayıyı verdi! 8 transfer lazım

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un seçim çalışmalarına başlar başlamaz sportif direktörlük için anlaştığı Damien Comolli'nin yaklaşık 2 aydır Hollandalı teknik adam Phillip Cocu ile temas halinde olduğu ve ikilinin takımı birlikte mercek altına aldıkları ortaya çıktı. Sarı-lacivertli ekibin maçlarını en ince ayrıntısına kadar araştıran Comolli ve Cocu'nun, mevcut oyuncuları ve takviye yapılması gereken noktaları bir bir belirlediği öğrenildi.



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Bu çalışmalar neticesinde 5'i acil olmak üzere 8 transferin gerektiğine karar veren ikili, takımda öncelikli ihtiyacın kaleci, stoper, orta saha, sol açık ve santrfor olduğunu düşünüyor. Bu bölgelere kesin olarak yeni isimler alınacak. Sağ-sol bek ve sağ açık için ise mümkün olursa takviye yapılacak. Transferlerin yapılabilmesi için de kullanılmayan yabancılardan bonservis elde edilip kaynak sağlanacak.