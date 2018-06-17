Brezilya'dan tatsız başlangıç! Brezilya 1-1 İsviçre maç sonucu

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda Brezilya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı. Coutinho'nun harika golüyle soyunma odasına 1-0 önde giren Sambacılar, 50'de kornerde Steven Zuber'in golüne engel olamadı. İsviçre'nin golünde faul tartışması yaşanırken Brezilya'nın bir pozisyondaki penaltı itirazı da karşılık bulmadı
2018 Dünya Kupası'nın 3'üncü gününde E Grubu'nda Rostov'da Brezilya ile İsviçre karşılaştı.
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen ve Dünya Kupası'nı 5 kez müzesine götüren Sambacılar, Rusya'da turnuvaya İsviçre karşısında puan kaybıyla başladı.
COUTİNHO'DAN HARİKA AÇILIŞ
Sambacılar 20. dakikada Coutinho'nun attığı mükemmel golle 1-0 öne geçti. Coutinho aynı zamanda Dünya Kupası kariyerinde ilk golünü kaydetti.
İSVİÇRE ZUBER'LE CEVAP VERDİ! GOLDE FAUL 'VAR' MI?
Brezilya-İsviçre— Emrah Usta (@emrhust37) 17 Haziran 2018
Coutinho'dan enfes gol...⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/0GEt540Hqs