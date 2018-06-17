Beşiktaş'a Quaresma piyangosu

34 yaşındaki Quaresma için Guangzhou’dan 12 milyon Euro’luk teklif geldi. Anlaşma gerçekleşirse, bu paranın tamamı transferde kullanılacak.



Beşiktaş’a Çin’den ikinci piyango... 33 yaşındaki Tosic’i 4.5 milyon Euro’ya Uzakdoğu’ya yollayan Siyah-Beyazlılar’a, bir teklif de Quaresma için geldi. Guangzhou kulübünün, Beşiktaş’a 12 milyon Euro bonservis bedeli önerdiği, Portekizli yıldıza da yıllık 6 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.



Beşiktaş Yönetimi şimdilik bu teklifi beklemeye aldı. Çünkü Guangzhou dışında birkaç Çin ekibinin daha Q7 ile ilgilendiği, 34 yaşındaki oyuncunun Dünya Kupası’nda göstereceği performansla fiyatını daha da arttırabileceği düşünülüyor.



Siyah-Beyazlı yönetim, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde buradan gelecek paranın tamamını transferde kullanacak.



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Quaresma sezonu 38 resmi maçta 5 gol 12 asistlik performansla tamamladı.



