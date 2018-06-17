Almanya 0-1 Meksika

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nın F Grubu mücadelesinde Meksika turnuvanın ilk büyük sürprizine imza atarak son şampiyon Almanya'yı 1-0 yendi.



Rusya'daki Dünya Kupası'nda 5. zafer için mücadele eden son şampiyon Almanya, Meksika karşısında bozguna uğradı.



Favori gösterildiği maçta yokları oynayan Löw'ün öğrencileri, Luzhniki Stadı'ndaki Meksika'ya boyun eğerek kupaya puansız başladı.



Almanya karşısında Meksika'ya 3 puanı getiren tek golü 35. dakikada Hirving Lozano kaydetti.



PSV'de forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, yakaladıkları kontra atakta Kimmich'ten sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla kaleci Neuer'i mağlup etmeyi başardı.



MEKSİKA FARKI KAÇIRDI!

Mesut Özil'in ilk 11'de başladığı maçta İlkay Gündoğan yedekler arasında yer aldı.



İlk düdükten itibaren kendi yarı sahasında derin boşluklar bırakan Almanya'nın riskli futbolu karşısında büyük gol fırsatları yakalayan Meksika, girdiği pozisyonları gole çevirebilse sahadan farklı bir galibiyetle ayrılabilirdi.



Maçın son dakikalarında Joachim Löw'ün Mario Gomez hamlesi de sonuç vermedi ve Almanlar Rusya'daki turnuvaya ağır bir hezimetle başladı.



ALMANYA MESUT VE İLKAY'A YAPILAN IRKÇI TEPKİ İLE ÇALKALANMIŞTI

Turnuva öncesinde Almanya'nın yaptığı hazırlık maçlarında Türk asıllı yıldızlar Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yönelik ırkçı tepkiler Panzerler'de şok yaratmıştı. Londra'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri sonrası Alman kamuoyunda acımaszıca eleştirilerin ardından Mesut Özil'in milli takımı bırakabileceği bile konuşulmuştu.



SANE KADRODA YOK

Alman Milli Takımı'nda İngiliz şampiyonu Manchester City'nin yıldızı Leroy Sane'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmaması da büyük tartışmalara neden olmuştu. Almanya'nın en yetenekli kanat oyuncuları arasında gösterilen Sane'nin yokluğunda Almanya'nın pozisyona girmekte zorlandığı görüldü.



MEKSİKA KARNAVALI YAŞANDI

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda son şampiyon Almanya ile Orta Amerika temsilcisi Meksika arasında Moskova'da oynanan mücadele öncesinde taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.



Karşılaşmanın oynanacağı Luzhniki Stadı'na saatler öncesinde gelen iki takım taraftarları açtıkları bayraklar ve tezahüratları ile milli takımlarına destek verdi.

