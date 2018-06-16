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İlkay Gündoğan'ın arabasına saldırdılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü için İlkay Gündoğan'ı her maç ıslıklayan Alman holiganlar, bu kez yıldız futbolcunun arabasına saldırdı.

Spor / 16 Haziran 2018 Cumartesi 12:22
İlkay Gündoğan'ın arabasına saldırdılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabet edip fotoğraf çektirmesinden ötürü Almanların hedef tahtasına oturttuğu İlkay Gündoğan'ın başı beladan kurtulmuyor.

Alman Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'na hazırlık çerçevesinde Suudi Arabistan'la oynadığı hazırlık maçında tribünler tarafından ıslıklanan gurbetçi futbolcunun bu defa da başka bir çirkinlikle karşılaştığı ortaya çıktı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Bild'in paylaştığı habere göre Gündoğan'ın otomobili, Suudi Arabistan'a karşı 2-1 kazandıkları maçtan bir gece önce saldırıya uğradı. İlkay'ın olayın ardından Köln Savcılığı'na giderek kimliği belirsiz kişi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanıİlkay GündoğanRecep Tayyip Erdoğan


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