Hırvatistan - Nijerya: 2-0

2018 Dünya Kupası'da D grubunun ikinci maçında Hırvatistan, Afrika temsilcisi Nijerya'yı 2-0 mağlup etti.
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Hırvatistan, Afrika temsilcisi Nijerya ile karşılaştı. Kaliningrad Stadı'nda oynanan mücadeleyi Hırvatistan 2-0 kazandı.
Müsabakada Hırvatistan'ın gollerini 32. dakikada Oghenekaro Etebo kendi kalesine ve 71. dakikada Luka Modric penaltıdan kaydetti.
Bu sonuçla Hırvatistan D grubuna lider başladı. Grubun ilk maçında ise Arjantin ile İzlanda 1-1 berabere kaldı.
İLK 11'LER
Hırvatistan: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rebic, Rakitic, Modric, Perisic, Kramaric, Mandzukic
Nijerya: Uzoho, Shehu, Troost-Ekong, Balogun, Idowu, Ndidi, Etebo, Mikel, Moses, Iwobi, Ighalo.
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Hırvatistan'ın Dünya Kupası kadrosu
Kaleci: Danijel Subasic (Monaco), Lovre Kalinic (Gent), Dominik Livakovic (Dinamo Zagreb).
Defans: Vedran Corluka (Lokomotiv Moskova), Domagoj Vida (Beşiktaş), Ivan Strinic (Sampdoria), Dejan Lovren (Liverpool), Sime Vrsaljko (Atletico Madrid), Josip Pivaric (Dinamo Kiev), Tin Jedvaj (Bayer Leverkusen), Duje Caleta-Car (Salzburg)
Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Ivan Rakitic (Barcelona), Mateo Kovacic (Real Madrid), Milan Badelj (Fiorentina), Marcelo Brozovic (Inter), Filip Bradaric (Rijeka)
Forvet: Mario Mandzukic (Juventus), Ivan Perisic (Inter), Nikola Kalinic (Milan), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Marko Pjaca (Schalke 04), Ante Rebic (Eintracht Frankfurt)
Nijerya'nın Dünya Kupası kadrosu
Kaleci: Francis Uzoho (Deportivo La Coruna), Ikechukwu Ezenwa (Enyimba), Daniel Akpeyi (Chippa United)
Defans: William Troost-Ekong, Abdullahi Shehu (Bursaspor), Tyronne Ebuehi (ADO Den Haag), Elderson Echiejile (Cercle Brugge), Bryan Idowu (Amkar), Chidozie Awaziem (Nantes), Leon Balogun (Brighton & Hove Albion), Kenneth Omeruo (Chelsea/Kasımpaşa)
Orta saha: Mikel John Obi (Tianjin Teda), Ogenyi Onazi (Trabzonspor), Wilfred Ndidi (Leicester City), Oghenekaro Etebo (Las Palmas), John Ogu (Hapoel Beer Sheva), Joel Obi (Torino)
Forvet: Ahmed Musa (CSKA Moskova), Kelechi Iheanacho (Leicester City), Victor Moses (Chelsea), Odion Ighalo (Changchun Yatai), Alex Iwobi (Arsenal), Simeon Nwankwo (Crotone)