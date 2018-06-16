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Dünya Kupası'nda bir ilk

Fransa ile Avustralya arasında oynanan maçta video hakem kararıyla penaltı verildi.

Spor / 16 Haziran 2018 Cumartesi 15:01
Dünya Kupası'nda bir ilk

2018 Dünya Kupası'nda ilk kez video asistan hakem (VAR) kullanıldı.

Fransa ile Avustralya arasındaki mücadelede Antoine Griezmann, Ryan Risdon'ın 54. dakikada müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Andres Cunha, önce pozisyonu devam ettirdi.

Cunha, oyunun durmasının ardından kenara gelerek video hakem desteğinden yararlandı. Pozisyonu tekrar izleyen Uruguaylı hakem Andres Cunha, penaltı kararını verdi. 58. dakikada topun başına gelen Antoine Griezmann, Fransa adına Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı.

Öte yandan karşılaşmayı Fransa 2-1 kazandı. Fransızların gollerini Griezmann ve Pogba atarken, Avustralya'nın tek golü Jedinakl'tan geldi.


Dünya KupasıFransaAvustralya


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