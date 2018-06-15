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Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı!

2018 Dünya Kupası’nda İspanya ile Portekiz, karşı karşıya geldi. Oldukça çekişmeli geçen maç 3-3’lük eşitlikle sona erdi.

Spor / 15 Haziran 2018 Cuma 23:18
Nefes kesen maçta kazanan çıkmadı!

Fisht Olympic'de oynanan karşılaşma Cristiano Ronaldo'nun golü ile başladı.

4. dakika penaltı vuruşu için topun başına geçen yıldız oyuncu ağları sarsarak takımını öne geçirdi. Portekiz'in üstünlüğü uzun sürmedi ve 24. dakikada Sergio Busquets'ın asistinde topu ağlar gönderen Diego Costa, karşılaşmada eşitliği sağladı. İlk yarının sonunda tekrar sahneye çıkan Ronaldo, 44. dakika meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını bir kez daha öne geçirdi ve devre Portekiz'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan İspanya 55. dakikada Diego Costa ile eşitliği sağlarken, 58. dakikada da Nacho Fernandez'in golü ile maçta ilk kez öne geçti. Mücadelede İspanya'nın üstünlüğü uzun süre devam etse de maçın bitimine 3 dakika kala tekrar kendini gösteren yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo, ağları sarsarak hem takımına beraberliği getirdi hem de hat-trick yaparak tarihe geçti.

Cristiano Ronaldo, yaptığı hat-trick ile son 8 büyük turnuvada gol atmış oldu ve tarihte bunu başaran ilk futbolcu oldu.

Cristiano RonaldoRonaldoDiegoİspanya


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