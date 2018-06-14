Soçi'de 620 ton dondurma tüketilecek

Rusya’nın güney şehirlerinde hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olması nedeniyle Soçi’de satılmak üzere 620 ton dondurma hazırlandı. Soçi milletvekili Anatoli Rukov gazetecilere verdiği demeçte Soçi’de yapılan hazırlıkları anlattı. Havaların sıcak olacağını tahmin ettiklerini hatırlatan Rukov, "Bin ton sıvı içecek stokları yapıldı, şehrimize gelen herkes dünya kupası ruhunu yaşayabilecek" dedi.



Soçi kentinde bulunan Fisht Stadyumu’nda yarın İspanya-Portekiz maçı oynanacak.