Mısır'da Muhammed Salah çılgınlığı

2018 FIFA Dünya Kupası çılgınlığı, Mısır’daki yaşamın her yerine yayıldı. Firavunlar, 28 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası’nda yer almanın heyecanını yaşıyor. Mısır’daki büyük şehirlerdeki fırıncılar; kurabiyeler, hamur işleri ve kekler hazırladı. Bu hamur işlerinin üzerine ise milli yıldız Muhammed Salah’ın fotoğrafları koyuldu.



Cristine Ramez gibi fırıncılar, Salah’ın fotoğraflarını kendi ürünlerinde kullanarak Dünya Kupası heyecanını müşterilerine yansıtıyor. Ramez, “Muhammed Salah ağzında bir gümüş kaşıkla doğmadı, başarmak için çok çalışması gerekti, yolu kolay değildi. Çok fazla çaba harcadı ve genç yaşta rüyasını gerçekleştirmeye başladı.



Uluslararası düzeyde oyuncularla aynı turnuvada yer alacak. Bu yüzden, herkesin hayalini gerçekleştirmeye kararlı olduğunu ve hayal kırıklıklarına rağmen bile bunu yapmaya çalışmasının gerekliliğini hatırlaması gerektiğine inanıyorum. İşte bu yüzden ’İçinizdeki Salah’ı ortaya çıkarın’ ifadesiyle bir kavanoz yaptık, böylece herkes rüyasını takip etmesi gerektiğini hatırlayabilsin" dedi.



Liverpool ile İngiltere Premier Lig’de sansasyonel bir başlangıç yapan Salah, Mısır’ın 1990 yılından bu yana ilk kez Dünya Kupası’na katılmasını sağlayarak, ülkesinde ulusal bir kahraman oldu.



Mısır, Güney Amerika devi Uruguay ile karşılaşmaya hazırlanırken, yarınki maçta omuz zedelenmesi olan Salah muhtemelen yer alamayacak. Kahire’deki binlerce insan Mısır’ın kırmızı forması ve şu anki kulübü Liverpool’daki Salah resimleriyle süslenmiş kekleri, kurabiyeleri ve hamur işleri kapış kapış alıyor. Bir müşteri olan Bassem Amin, Salah’ı tüm Mısırlıların sevdiğini söyledi.



Amin, “Muhammed Salah kavanozunu çok beğendim. Bazı arkadaşlarım için de satın alacağım. Salah’ı futbolu sevmeyenler bile seviyor. Bu hepimiz için bir başarı öyküsüdür ve onunla ilgili bir şey gördüğümüzde mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.



Kurabiye ve hamur işleri çılgınlığı sadece Kahire’nin başkenti değil, aynı zamanda İskenderiye liman kentinde de devam ediyor. Ülkedeki futbol taraftarları, Salah olmadan Uruguay’la karşılaşmaktan korkuyor. Futbol taraftarı Khaled Amr, Liverpool’lı yıldızın Firavunlar için bir fark oluşturacağını söyledi.



Amr, “Mısır’ın biraz ilerleme kaydettiğine ve Salah’ın bizim için büyük bir fark oluşturduğuna inanıyorum. Dünya Kupası’nda daha iyi olacağız inşallah. Ancak Cuper takımını biraz geliştirmeli” dedi.



Ancak taraftarlar, Salah olmadan Mısır’ın yeterince güçlü olmadığına inanıyor. Amr, “Milli takım psikolojik, ahlaki, taktiksel açıdan çok etkilenecek. Salah harika bir oyuncu ve sadece onun varlığı diğer takımları ona karşı ihtiyatlı yapıyor. Salah’ın değeri eşsizdir ve Mısır, Dünya Kupası’nda onsuz hiçbir şey yapamazdı" ifadelerini kullandı.



Futbol hayranı Nader Aly ise, "Maalesef, Mısır Muhammed Salah olmadan hiçbir şey yapamaz. Salah olduğunda bile savunmamızın ve orta sahamızın zayıf olduğunu görebiliriz. Salah, saldırıyı inşa eden kişidir ve aynı zamanda savunma için çalışır. Onun gibi önemli bir oyuncu olmadan işler zor olacak” açıklamalarında bulundu.