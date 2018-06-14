Judocu baba-kız Milli Takımda

Türkiye Yıldızlar Judo Şampiyonası'nda 57 kiloda ikinci olarak milli takıma giren Hatice Koçyiğit, babası ve antrenörü Ahmet Koçyiğit ile uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil edecek.



Türkiye Judo Federasyonu tarafından Eskişehir'de, 63 kentten 535'i erkek 906 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonada, Çubuk Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Hatice Koçyiğit, sıkletinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.



Bu sayede milli takıma girmeyi başaran Hatice Koçyiğit, Veteranlar Milli Takımı sporcusu babası ve antrenörü Ahmet Koçyiğit gibi ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil edecek.



Ahmet Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini belirtti.



Kendisinin de geçen ay Veteranlar Milli Takımı'na girdiğini ifade eden Koçyiğit, şöyle konuştu:



"Bu ay da kızım 57 kiloda rakiplerini yenerek yıldız milli takımına girdi. İkimiz sırt sırta verip ülkemizi ve ilçemizi yurt dışında temsil edeceğiz. Kızım final maçında ayağından sakatlandığı için ikinci oldu, yoksa birinci olacaktı. Hatice bir hafta sonra Tekirdağ'da kampa girecek ve Sırbistan'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi, Ankara'yı ve ilçemizi temsil edecek. Ben de Allah nasip ederse ekim ayında Meksika'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edeceğim. İnşallah Çubuk'un adını sadece Ankara'da ve Türkiye genelinde değil tüm dünyada duyuracağız."



Koçyiğit, son yıllarda judoda Türkiye'nin en başarılı ilçelerinden biri olduklarını dile getirerek, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Tuncay Acehan ve Çubuklulara teşekkür etti.



Kızının 2013 yılı sonunda kendisine özenerek judoya başladığını anlatan Koçyiğit, "Kızımın 2 Türkiye şampiyonluğu, birer Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü var. Bunun dışında ulusal organizasyonlarda kazandığı toplam 30 civarında madalyası bulunuyor." ifadelerini kullandı.



- Hatice Koçyiğit: "Kendime babamı örnek alıyorum"



Hatice Koçyiğit ise milli takıma girdiği için çok mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Çok gurur verici bir şey. Babama bana verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Hep arkamda durdu, hep bana destek oldu. Kendime babamı örnek alıyorum. İnşallah önümüzdeki ay düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na katılarak ülkemi ve ilçemi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bunun için haftada 7 gün antrenman yapıyorum."



Hatice Koçyiğit, hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu sözlerine ekledi.