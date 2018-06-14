Fenerbahçe'nin görüştüğü iki isim!

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği devam ederken gündeme iki isim birden geldi.



Sportif Direktör Damien Comolli, Premier Lig ekiplerinden Leicester City'nin başında olan Claude Puel ile PSV Eindhoven'ın hocası Philipp Cocu'yla görüşmelere başladı.



İLK ADAY CLAUDE PUEL



Leicester City'den ayrılması an meselesi olan Claude Puel ile Comolli'nin şu sıralar Fransa'da görüşme yaptığı belirtildi.



Geçtiğimiz sezonu Leicester City'de tamamlayan Puel, kariyerinde Monaco, Lille, Nice ve Southampton'da görev almıştı.







İKİNCİ ADAY COCU-KUYT



BeIN Sports'un iddiasına göre Fenerbahçe, PSV Eindhoven'ı Hollanda Ligi'nde şampiyon yapan 47 yaşındaki teknik direktör Philipp Cocu'yla da görüşmelerini sürdürüyor.



Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılığını ise sarı lacivertli takımın eski futbolcusu olan Dirk Kuyt'ın yapacağı iddia edildi.



47 yaşındaki teknik adam 2014 yılından bu yana PSV'yi çalıştırıyor.



Cocu, PSV'yi çalıştırdığı bu dönemde üç Eredivisie şampiyonluğu yaşarken, bir kez Hollanda Kupası, iki kez de Johan Cruyff Shield'de mutlu sona ulaştı.





