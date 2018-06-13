UEFA, Galatasaray hakkındaki kararını açıkladı!

Galatasaray, 2019'da maksimum 20 milyon Euro, 2020'de maksimum 10 milyon Euro zarar edebileceğini kabul etti.



UEFA, Galatasaray'a 15 milyon Euro para cezası verdiğini, bunun 6 milyonluk kısmının erken elenme ihtimaliyle kesin ödeneceğini, kalan 9 milyon Euro'nun ise kulübün operasyonel ve finansal ölçümlere bağlı olarak ödeneceğini duyurdu.



Öte yandan UEFA, Galatasaray'a UEFA organizasyonlarında bildirebileceği oyuncu sayısında da kısıtlamaya gitti. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde 21 kişi bildirebilecek. Ceza olmasaydı oyuncu kontenjanı ise 25 idi. Bu rakam, finansal şartların yerine getirilmesi halinde, her yıl +1 olarak revize edilebilir.



MUSTAFA CENGİZ AÇIKLAMA YAPMIŞTI!



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 11 Mayıs'ta yaptığı açıklamada UEFA'nın sarı-kırmızılı futbol takımına Avrupa kupalarına katılımla ilgili bir ceza vermeyeceğini söylemişti. Cengiz, UEFA ile görüştüklerini belirterek, 'Az önce UEFA'dan bir telefon geldi. Sağlıklı bir haber. Önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir ceza veya engel yok. İnşallah gelecek sezon Avrupa'da yer alacağız. Buradan Türk spor camiasına müjde veriyorum.' ifadelerini kullanmıştı.



Cengiz, 29 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise Cengiz, 'UEFA ile görüşmelerde ana konular neredeyse bitti. Prensip anlaşmaları bitti. Detaylardayız ve anlaşmayı sonuçlandırmak üzereyiz. UEFA yetkilileriyle hemen hemen her gün görüşüyoruz. Bazı bilgileri güncelliyoruz. UEFA, Türk futboluna eşit davranıyor. UEFA tarafından Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye ne tür kısıtlamalar yapıldıysa, bize de hemen hemen aynısı uygulanacak. İmzalar atıldığında, detaylarını anlatacağımdan emin olabilirsiniz. ' diye konuşmuştu.



