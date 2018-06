'İnşallah Dünya Kupası Finalini Cüneyt Çakır yönetir'

Moskova'daki Metropol Hotel'de AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Yardımcı, Cüneyt Çakır, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ile görüştüklerini belirterek, şöyle konuştu:



'Cüneyt Çakır ve arkadaşları bizi ziyaret etti. Moralleri çok yüksek. Bizleri gururla temsil ediyorlar. Onlara başarılar diledik. İnşallah Dünya Kupası finalini Cüneyt Çakır ve arkadaşları yönetir. Buraya geldiler, herkes tarafından karşılandılar, tanınıyorlar. Tabii ki bu ülkemiz için bir gurur. Bir Türk olarak çok gururlandım. Onlara başarılar diledik, tebrik ettik. Daha çok futbol insanımızın bu tip organizasyonlarda olması gerekiyor. Çalışıyoruz.'



- 'Rusya'daki coşku Türkiye'nin 2024 adaylığına faydalı olacaktır'



Dünya Kupası'na sayılı saatler kala, Rusya'da yaşanan futbol coşkusunun, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) adaylığına da olumlu yansıyacağının altını çizen Servet Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:



'Rusya sokaklarında Dünya Kupası'nın coşkusunu hissediyoruz. Bu da bize, UEFA'ya söylediğimiz 'Yeni sahaların olması gerek' tezini güçlendiriyor. Türkiye her bakımdan bir köprü görevi yapıyor. Batı ile doğuyu birleştiriyor. Orta Doğu ve Afrika'ya açılan bir kapıyız, UEFA'ya, 'Bu yeni heyecanı tatmamız lazım, bunu kaçırmamanız gerek' diyoruz. Rusya'da FIFA için yeni bir saha ve yeni bir heyecan. Düşündüklerimizi Rusya'da gördüğümüz için çok mutluyuz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için buradaki bu coşku ve tutkuyu tüm yetkililer yaşayacak. Rusya'daki coşku Türkiye'nin 2024 adaylığına faydalı olacaktır.'



Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı için yarıştığı Almanya'nın her bakımdan güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Yardımcı, 'Almanya, 2 Dünya Kupası, 1 Avrupa Şampiyonası organize etti. Her bakımdan hazır, fakat biz de hazırız. Devletimizin desteği ile yaptığımız modern statlarımız, altyapımız, üst yapımız, hava yollarımız, yollarımız ve köprülerimiz ile her bakımdan hazır olduğumuzu söylüyoruz. Bugün bile EURO 2024'ü yapabilecek durumda olduğumuzu söylüyoruz. Şansımız var ama çetin bir yarış geçecek. Ümitle 27 Eylül'ü bekliyoruz. UEFA Yönetim Kurulu'nda olmam her bakımdan bir avantaj. Bu komitelerde daha fazla Türklerin olması çok önemli. Daha fazla insanımızın bu tip pozisyonlarda olması ve desteklenmesi gerekiyor.' şeklinde konuştu.



- 'Çok iyi genç bir jenerasyon yakaladık'



Yardımcı, Mircea Lucescu ile Türk Milli Takımı'nın da çok başarılı olarak inandığını aktararak, şunları kaydetti:



'Yeni ve genç bir takımımız var, bu takımın bundan sonra her turnuvaya katılması gerek. Biz ülke olarak katıldığı turnuvalara renk ve karakter katan bir takım olarak değerlendiriyoruz ama bizim için bundan sonra devamlılık önemli olacak. Milli takımımızın durumu, bundan sonraki turnuvalara sürekli katılacağımızın mesajını veriyor. Milli takımımızdan ümitliyiz. Çok iyi genç bir jenerasyon yakaladık. İnşallah bundan sonra Avrupa şampiyonaları ve dünya kupalarında Türk Milli Takımı'nı göreceğiz.'



- 'Brezilya'nın kazanmasını isterim'



Rusya'da yarın başlayacak Dünya Kupası'nda yaşanacak rekabete de değinen Servet Yardımcı, 'Her Türk gibi ben de Brezilya'ya sempati duyuyorum. Brezilya Milli Takımı'nı şanslı görüyorum. Tabii Arjantin, Almanya ve İspanya da önemli takımlar. Ama Brezilya'nın kazanmasını isterim.' ifadelerini kullandı.



Yardımcı, 'Ronaldo, Messi ya da Neymar'dan hangisi Dünya Kupası'na damga vurur?' sorusuna ise 'Hepsi de vuracak zannediyorum. Hepsi çok değerli futbolcu. Messi'yi Arjantin Milli Takımı'nda çok başarılı göremedik. Messi'den bir patlama bekliyoruz. Neymar ve Ronaldo da çok büyük futbolcu.' yanıtını verdi.